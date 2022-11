Benedetto Vigna: “Non possiamo essere soddisfatti dei risultati ottenuti”

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante una conference call svolta per mostrare i risultati dell’ultimo trimestre, ha parlato anche dell’andamento del Cavallino Rampante nel mondo del Motosport. Se da un lato la scuderia di Maranello ha presentato con entusiasmo e soddisfazione la nascita del progetto Hypercar, d’altra parte, in Formula 1, non sono arrivati i risultati sperati ad inizio anno e ora anche il secondo posto nel mondiale costruttori è a rischio.

Benedetto Vigna non soddisfatto della stagione della Ferrari

Il finale di stagione è vicino e il dominio di Verstappen è oramai sotto gli occhi di tutti. Eppure ad inizio anno Leclerc e Sainz hanno illuso i tifosi, ottenendo due vittorie nelle prime tre gare. Successivamente è uscita fuori la forza della Red Bull e per la Ferrari sono arrivate soltanto altre due vittorie in diciassette gare. Se Mattia Binotto ha sempre affermato che l’obbiettivo stagionale è quello di tornare a competere e non di vincere, Benedetto Vigna ha criticato l’andamento della rossa in F1. L’ad della Ferrari ha affermato: “Sebbene siamo tornati a essere competitivi, non possiamo essere soddisfatti dei risultati ottenuti. Ci concentreremo sulle ultime gare e ci prepariamo nel modo migliore per il 2023”.