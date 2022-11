Gp Brasile: miglior tempo di Ocon nelle libere, male le Ferrari

All’Autódromo José Carlos Pace continuano ad arrivare risultati sorprendenti. Dopo la pole di Kevin Magnussen, nelle seconde libere del Gp Brasile è Esteban Ocon sull’Alpine a conquistare il miglior tempo in pista. Il pilota francese confermato anche nella prossima stagione alla guida della vettura motorizzata Renault, ha chiuso con 1:14.604. In seconda posizione c’è la Red Bull di Perez e al terzo posto spunta la Mercedes di Russel. Solo quinto Max Verstappen, preceduto da Alonso e seguito da Lewis Hamilton e Pierre Gasly. Piccola soddisfazione per Mick Schumacher che nelle seconde libere del Gp Brasile ha conquistato l’ottavo posto superando il poleman Kevin Magnussen, nono. La top10 è chiusa da Lando Norris. Male le Ferrari con Sainz undicesimo e Leclerc tredicesimo.

Gp Brasile: la griglia della sprint race

1ª fila: 1. Kevin Magnussen (Haas), 2. Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. George Russell (Mercedes), 4. Lando Norris (McLaren)

3ª fila: 5. Carlos Sainz (Ferrari), 6. Esteban Ocon (Alpine)

4ª fila: 7. Fernando Alonso (Alpine), 8. Lewis Hamilton (Mercedes)

5ª fila: 9. Sergio Perez (Red Bull), 10. Charles Leclerc (Ferrari)

6ª fila: 11. Alex Albon (Williams), 12. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

7ª fila: 13. Sebastian Vettel (Aston Martin), 14. Daniel Ricciardo (McLaren)

8ª fila: 15. Lance Stroll (Aston Martin), 16. Nicholas Latifi (Williams)

9ª fila: 17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo), 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10ª fila: 19. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 20. Mick Schumacher (Haas)