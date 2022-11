Leclerc sul rinnovo: “Quando arriverà il momento di valutare ci penserò”

Charles Leclerc intervistato da Motorsport Italia ha parlato dei suoi obiettivi personali con la rossa e del contratto in scadenza nel 2024. Il monegasco ha glissato la domanda sul rinnovo: “Oggi vedo questa scadenza come molto lontana. Ho sempre amato la Ferrari, voglio vincere un titolo Mondiale con questa squadra, e lo voglio fare il prima possibile. Quando arriverà il momento di valutare il futuro ci penserò, ma amo questa squadra”.

Leclerc vorrebbe ‘anticipare’ John Elkann

Il pilota della scuderia di Maranello si mostra impaziente e ha fretta di anticipare le tempistiche indicate da John Elkann. Il Presidente della Ferrari, un po’ sulla stessa scia di Benedetto Vigna, ha dichiarato di voler vincere il titolo iridato con la Rossa entro il 2026. Charles Leclerc ha ben altre intenzioni: “Il Presidente ha detto che è un obiettivo da centrare entro il 2026, ma da pilota non posso pensare a questa scadenza. Sono molto impaziente, mi preparerò e farò tutto il possibile per essere campione del Mondo nel 2023”.