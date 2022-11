Haas, Grosjean: “Mick merita il posto”

In casa Haas tiene banco il rinnovo di Mick Schumacher. Il pilota tedesco ha ricevuto pesanti critiche per via dei tanti errori fatti in stagione e per gli addetti ai lavori è oramai fuori dal circus. A tendere la mano a Mick è Romain Grosjean, il quale ha dichiarato a Sky UK: “Credo che Mick meriti il posto. Ha iniziato questa stagione negativamente, ma sta decisamente crescendo e ha fatto delle belle gare. Penso che i dubbi siano sorti per quelli che hanno detto che stesse facendo troppi incidenti, costando parecchio alla squadra. Mick è arrivato perché Ferrari ha fatto un enorme sconto sui motori, e per questo io e Kevin siamo stati sostituiti a fine 2020: il team aveva bisogno di soldi e c’erano due piloti in grado di farlo. Ma tralasciando questo, sì, Mick ha commesso degli errori, ma tutti sbagliano, ma alcuni non vogliono ammettere il fatto che lui sia andato bene nelle ultime gare, e personalmente penso che debba rimanere al suo posto, vedremo”.

Haas: Hulkenberg pronto a subentrare a Schumacher

La scuderia statunitense avrebbe già avviato le trattative per assicurarsi le prestazioni di Nico Hulkenberg. A questo punto per Mick non ci sarebbe più spazio in casa Haas e il tedesco si troverebbe fuori dal mondo del Formula 1 dopo due sole stagioni. Guenther Steiner, team principal della Haas, ha risposto alle critiche social piovuto addosso a Mick Schumacher: “Questo tipo di commenti non stanno influenzando la Haas, basta guardare da chi arrivano. Si giudicano le persone in questo modo. Ho la mia opinione sulle persone, e non ho bisogno di scriverla sui social media perché ho abbastanza fiducia in me stesso per sapere cosa faccio. Ritengo che questi stessi commenti influenzino anche i tifosi, ma fa tutto parte del gioco. In ogni caso, andare in battaglia e giustificarsi sempre quando sai di aver fatto la cosa giusta è come avere dei tifosi che sono sempre e comunque contrari”.