F1 dichiarazioni Verstappen: “Il secondo titolo è stato più gratificante”

F1 dichiarazioni di Max Verstappen ai microfoni di SkySport. Il pilota olandese riceve a Bologna il trofeo iridato nel Gala dalla FIA e si celebra la fine della stagione 2022 di F1. Anni di trofei per il pilota che consegue nuovamente il titolo oltre a quello 2021. Parliamo di due tipi di trofei ottenuti in maniera differente, il primo guadagnato all’ultimo contro Lewis Hamilton e il secondo al termine di una stagione quasi dominata, in risposta all’avvio sprint di Charles Leclerc e la Ferrari.

F1 dichiarazioni Verstappen: due grandi successi

A soli 25 anni Max Verstappen porta a casa due grandi emozioni assieme ai suoi successi, le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “E non potrebbe essere altrimenti. Il primo titolo è stato emozionante, perché coroni per la prima volta il sogno di diventare campione, mentre il secondo è stato più gratificante. Sia per il modo in cui abbiamo lavorato, sia per il numero di vittorie ottenute”.