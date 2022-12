Tuukka Taponen: la Ferrari ingaggia il pilota del futuro

Continuano i cambiamenti in casa Ferrari e dopo l’addio di Mattia Binotto e l’arrivo di Frederic Vasseur, a Maranello già guardano al futuro. I piloti di scuderia sono ovviamente inamovibili, la rossa continuerà a puntare su Charles Leclerc e Carlos Sainz ma deve pur individuare nuovi talenti. Dopo l’addio indolore di Mick Schumacher, trasferitosi come terzo pilota alla Mercedes, il Cavallino Rampante ha deciso di puntare su Tuukka Taponen. La promessa dell’automobilismo finlandese ha soltanto 16 anni e nonostante la giovane età, nel 2023 debutterà in F4.

Tuukka Taponen correrà in F4 con la Prema

L’erede di Kimi Raikkonen si è aggiudicato le finali mondiali di scouting della Ferrari Driver Academy, guadagnandosi un posto nel programma di sviluppo FDA. Tukka Taponen il prossimo anno gareggerà con la Prema Powerteam, scuderia legata strettamente alla Ferrari. Lo scandinavo è già noto nell’ambiente, infatti vanta successi a raffica nel mondo dei kart, fin da bambino. Il neo-pilota si è detto entusiasta di questa sua nuova esperienza: “Sono molto felice di entrare a far parte di questa scuderia e di iniziare la prima stagione della mia carriera in una monoposto. Avevo sentito parlare solo bene della squadra, che in passato ha ottenuto ottimi risultati. Mi sono sentito a mio agio fin dal primo test e, anche se non è stato facile passare dal karting, il team è stato molto professionale nell’aiutarmi ad adattarmi alla Formula 4. Non vedo l’ora che arrivi il 2023″.