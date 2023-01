Kevin Magnussen operato, salta la sua prima gara stagionale

Kevin Magnussen ha subito un piccolo intervento chirurgico alla mano sinistra e con ogni probabilità dovrà saltare la sua prima gara stagionale: la 24 Ore di Daytona. Il danese attraverso la sua pagina social ha comunicato che difficilmente riuscirà ad essere in Florida, il prossimo 28 gennaio, per prendere parte alla prestigiosa competizione. Il pilota avrebbe partecipato alla storica corsa con il team MDK Motorsport, condividendo la Porsche 911 GT3 con il padre, Jan Magnussen, Mark Kvamme e Trenton Estep.

Kevin Magnussen sarà presente ai test pre-stagionali con la Haas

Il pilota della scuderia di Gunther Steiner ha parlato della causa del suo stop, un forte dolore al polso provocato da una cisti. I medici hanno optato per la rimozione immediata in modo da permettergli la guarigione prima dell’inizio stagionale di Formula 1. In un comunicato ufficiale la Haas ha dichiarato che Kevin Magnussen sarà regolarmente al via dei test pre-stagionali dal 23 al 25 febbraio. A Sakhir andrà in scena l’unica sessione di test prima del via del Mondiale.