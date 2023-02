F1-McLaren, si svolge in Bahrain il primo filming day per la squadra di Woking. Attuato per verificare se il montaggio della MCL60 è stato eseguito secondo le regole commerciali. Ma scendiamo nel concreto e scopriamo alcuni dettagli celati, il team di Andrea Stella ha voluto oscurare le immagini pubblicate per nascondere alcune soluzioni sul marciapiede del fondo.

McLaren primo filming day: tre giorni di preparazione

F1, la MCL60 compie i primi giri a porte chiuse sul tracciato del Bahrain dove domani inizieranno i test collettivi. Sono tre i giorni collettivi di preparazione del primo GP stagionale. Come emerso l’impressione è che i problemi relativi allo scorso anno siano stati risolti.

Dettagli esposti da motorsport.com

Come riportato da motorsport.com sono state diverse le modiche effettuate sulle nuove immagini pubblicate. A quanto pare alla conclusione dei 100 km, intervenendo con Photoshop hanno spennellato il fondo di nero per non mostrare il marciapiede.

Come viene riportato su motorsport.com, si dichiara: “Come se in un paio di giorni fosse possibile copiare delle soluzioni che vanno vagliate in galleria del vento. Nella prima parte del fondo vediamo un rinforzo metallico utile a evitare le flessioni del marciapiede, che per regolamento è stato sollevato di 15 mm. Poi assistiamo allo sfogo dell’aria che nei canali Venturi più esterni viene convogliata in modo da indirizzarla oltre la ruota posteriore. Verso il retrotreno, invece, non manca il taglio del pavimento con un coperchio in carbonio tenuto da tre supporti in metallo, che riprende un concetto già visto l’anno scorso sulla MCL36, con l’obiettivo di alimentare la minigonna pneumatica”.