F1, Mercedes W14: primo lancio il 15 febbraio in mattinata

Formula 1, a breve il lancio della nuova Mercedes W14, più precisamente al 15 di febbraio. Il tutto avverrà dalle ore 10:15, come di consueto alla presentazione seguirà lo shakedown della vettura. Questo è il periodo dell’anno in cui si alzano i rombi dei motori dopo la lunga sosta invernale. La Mercedes corre alla ricerca del riscatto dopo il mondiale del 2022, che ha portato a casa poche soddisfazioni, per così dire: il potere della W13 rimasto inespresso.

Mercedes W14: un salto in avanti?

F1, è abbastanza chiaro che alla Mercedes manchi quel tocco in più, quel salto in avanti che spera di compiere propria con il prototipo aggiornato. Lewis Hamilton e George Russell con costanza sono riusciti a tornare nella posizione di vertice e la Ferrari non ha potuto che notarlo.

Un lancio tanto atteso

Formula 1, la monoposto W14 sarà svelata il prossimo 15 febbraio a partire dalle ore 10:15 italiane, alla presentazione online saranno presenti il Team Principal Toto Wolff, i due piloti ufficiali e la riserva Mick Schumacher. Quest’ultimo giunto a Brackley dopo la conclusione dell’avventura in Haas.

Come stabilisce la tradizione, seguentemente alla presentazione la vettura farà i suoi primi chilometri in pista a Silverstone, in modo da verificare che tutti il funzionamento di tutti i sistemi prima dei test ufficiali in Bahrain a fine febbraio.