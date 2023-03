F1, dove vedere GP Bahrain 2023 in diretta tv e streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

Sul tracciato del Sakhir, teatro dei test pre-stagionali, c’è grande attesa per il primo Gran Premio della stagione: il GP del Bahrain. Si partirà venerdì 3 marzo con le prove libere 1 alle 12:30, mentre alle ore 16:00 andrà in scena la seconda sessione. Sabato, invece, alle ore 12:30 ci sarà l’ultima sessione di prove libere e alle ore 16:00 si entrerà nel vivo con la prima qualifica della stagione. La gara, invece, è in programma domenica 5 marzo con lo spegnimento dei semafori fissato per le ore 16:00. Ecco di seguito dove vedere tutto il weekend di Formula 1 in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere il GP Bahrain in diretta tv

Sarà possibile seguire il primo Gran Premio della stagione in diretta tv sul canale Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. Inoltre, sarà possibile seguire le qualifiche e la gara in differita e in chiaro su TV8. In particolare, le qualifiche alle ore 21:00 del sabato, mentre la gara alle ore 21:30 della domenica.

Dove vedere GP Bahrain in diretta streaming gratis

Sarà possibile seguire tutto il Gran Premio del Bahrain in diretta streaming sull’app Sky Go e con gli appositi pacchetti su NowTv. Inoltre, le qualifiche saranno trasmesse in diretta e in chiaro, in via del tutto eccezzionale, sul canale Youtube di Sky Sport F1.

Le caratteristiche del circuito

Il primo Gran Premio della stagione si correrà sul Bahrain Internationa Circuit a Sakhir, in Bahrain, e sono previsti ben 57 giri per un totale di 308,238 km. La pista araba è una tra le più veloci in calendario con lunghissimi rettilinei e 15 curve, di cui la 10 che è la più difficile. Saranno presenti 3 zone DRS: la prima sul rettilineo principale, la seconda tra curva 3 e curva 4 e la terza tra curva 10 e curva 11.