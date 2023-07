Formula 1, dove vedere Gp Silverstone in tv e in streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

Dopo l'Austria e l'ennesima vittoria di Max Verstappen, arriva il Gran Premio di Silverstone, laddove Sainz strappò un anno la sua prima ed unica vittoria in carriera. Riuscirà la Ferrari a replicare quel trionfo?

DOVE VEDERE GP SILVERSTONE, STREAMING GRATIS FORMULA 1 - Il Gran Premio d'Austria ha ridato forza ad una Ferrari in crescita da Montreal in avanti: Verstappen e la Red Bull sono intoccabili, ma per lo meno la Rossa sta cercando di tornare ad affermarsi come seconda forza del campionato. Un anno fa Sainz vinse la sua unica gara in F1 proprio a Silverstone: riuscirà a replicarsi anche quest'anno? Difficile, ma insieme a Leclerc cercheranno di regalare una gioia i Tifosi. Dove si potrà guardare il GP di Silverstone?

Formula 1, il programma del Gran Premio di Silverstone: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend inglese di Formula 1:

Venerdì 7 luglio: Prove Libere 1 ore 13:30; Prove Libere 2 ore 17

Sabato 8 luglio: Prove Libere 3 ore 12:30; Qualifiche ore 16

Domenica 9 luglio: Gara ore 16

Formula 1 Silverstone, ecco dove vedere il Gran Premio in streaming gratis e tv in chiaro

L'intero weekend di Formula 1, il terzultimo prima della sosta estiva, sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all'evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio di Silverstone, però, non sarà disponibile anche la diretta in chiaro su TV8: pertanto, le qualifiche e la gara si potranno vedere gratuitamente in tv e in streaming sul sito del servizio ma solo in differita, sia il sabato che la domenica qualche ora dopo la fine delle rispettive giornate.