F1, occhi puntati su Max Verstappen: inizia il GP d'Olanda

In arrivo un evento speciale per la Red Bull quanto per Max Verstappen. Il Mondiale d'Olanda ricomincia da Zandvoort per la sua 33^ edizione, dopo la pausa estiva. In questo tredicesimo appuntamento, Verstappen lotterà per eguagliare il record assoluto di 9 successi consecutivi di Vettel del 2013.

F1, Verstappen GP d'Olanda: un pilota senza rivali

Eguagliare il record di Vettel: 9 successi consecutivi del 2013

