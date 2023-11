Leclerc scettico: "Difficile fare risultato in gara"

Il pilota monegasco della Ferrari è molto deluso dall'andamento della sua monoposto. Nonostante le buone prove in qualifica, la vettura del Cavallino Rampante non riesce a mantenere il passo gara. Sulla stessa lunghezza d'onda il commento di Carlos Sainz.

La doppietta Ferrari nelle qualifiche in Messico ha illuso un po' tutti, compreso Charles Leclerc. Il monegasco è frustrato da questa situazione in casa Rossa, infatti le aspettative del sabato vengono sempre deluse la domenica. Il pilota della scuderia di Maranello partito in pole position nell'ultimo Gran Premio, si è dovuto accontentare della terza piazza, dietro il solito Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Leclerc: "Preferirei vincere"

Con tutti i titoli mondiali assegnati (quello piloti a Verstappen e quello costruttori alla Red Bull) a Interlagos la Ferrari cerca risposte per il futuro. Nella conferenza stampa della vigilia, Charles Leclerc non ha nascosto la sua amarezza, maturata a seguito dei risultati delle ultime settimane: "Al momento non abbiamo la macchina per trasformare le pole in risultati importanti in gara. Chiaramente preferirei vincere che fare un'altra pole".

Sainz la pensa come il monegasco

Il pilota spagnolo della scuderia di Maranello è deluso come Charles Leclerc. Il figlio d'arte non crede che la Ferrari possa competere con la Mercedes e superarla nella classifica costruttori. Sainz sembra volersi togliere la pressione da dosso e scaricarla sui rivali Hamilton e Russell: "Hanno un piccolo vantaggio rispetto a noi, ma gli stiamo mettendo pressione e allo stesso tempo non dobbiamo commettere errori. Il passo gara sembra il nostro punto debole, in qualifica facciamo certamente meglio. Ci manca la costanza ma stiamo cercando di migliorare in vista del finale di questa stagione e in preparazione della prossima".