F1, McLaren definisce il giorno della presentazione della nuova vettura MCL38

Nella giornata di domenica la McLaren ha sciolto ogni dubbio sulla data di presentazione della nuova vettura. Il team Woking dell'ingegnere italiano, Andrea Stella, presenterà a breve la nuova vettura. Ad oggi la McLaren rappresenta la seconda forza in pista.

F1, McLaren scopriamo la data di presentazione della MCL38 dei piloti Oscar Piastri e Lando Norris. Nella giornata di domenica la McLaren ha sciolto ogni dubbio sulla data di presentazione della nuova vettura, essendo tra le poche a non aver ancora ufficializzato l'evento della monoposto 2024 per il Mondiale 2024 di F1. Precedentemente alla McLaren verrà presentata la nuova Ferrari, mentre, la nuova vettura Red Bull il giorno successivo alla McLaren. Giunge inoltre, una novità per il team dei piloti Piastri e Norris, primi a rivelare un piccolo tocco di stagione 2024 presentando la livrea che vestirà le MCL38.

F1, McLaren data presentazione: 18 febbraio, il giorno di San Valentino

F1, come affermato da Motorsport.com, il team Woking dell'ingegnere italiano presenterà a breve la nuova vettura della McLaren: sarà chiamata MCL38, in data 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Nella stessa giornata avremo modo di osservare Mercedes che aveva precedentemente annunciato il suo giorno di presentazione. In vista del Mondiale 2024 di F1, saranno loro le due squadre con sede a Brackley e Woking, a condividere il giorno degli innamorati.

La novità di McLaren

Si rimane in attesa della nuova McLaren di Piastri e Norris. Nel frattempo viene rivelato un piccolo particolare della vettura: niente più azzurro sulla veste, solo papaya e nero. Un disegno, leggermente ritoccato, è però risultato molto efficace alla vista per una livrea elegante e sportiva. Ricordiamo che oggi la McLaren rappresenta la seconda forza in pista e, con le nuove rifiniture, le difficoltà iniziali non dovrebbero più ripetersi.