Formula 1 calendario gare 2024: si parte sabato 2 Marzo dal Bahrain

Domenica ad Abu Dhabi si è corsa l'ultima gara del mondiale 2023 dominato da Jos Verstappen e dalla Red Bull. Il tempo di festeggiare i vari risultati ottenuti ed è già momento di programmare la prossima stagione. Scopriamo il calendario delle gare 2024 della nuova Formula 1.



Formula 1 calendario 2024 delle gare che determineranno il prossimo campione del mondo. Si è appena conclusa la stagione in corso con il dominio assoluto di Verstappen e della Red Bull. Il campione olandese al terzo trionfo consecutivo ha lasciato agli altri soltanto le briciole. Per lui ben 19 vittorie su 22 gare con il compagno Perez a quota 2 successi e il ferrarista Sainz unico in grado di rompere l'egemonia Red Bull.

La Ferrari ha vissuto l'ennesima stagione deludente. A poco è servito un finale di stagione in crescendo che però non ha permesso di conquistare il 2° gradino del podio nella classifica costruttori. La Mercedes ha infatti preceduto la scuderia di Maranello per appena 3 punti. Anche nei piloti molta delusione per il 5° posto finale di Leclerc e il 7° di Sainz.

Formula 1 calendario 2024: tutti aspettano Hamilton in Ferrari

La bomba dell'inverno è stata senza dubbio l'annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nella prossima stagione. Il sette volte campione del mondo scalzerà Carlos Sainz che abbandonerà la rossa dopo l'ultima gara del calendario di formula 1 2024. C'è tantissima attesa per questo avvenimento ma anche tanti dubbi legati alla presenza nello stesso box di due campioni come Leclerc e Hamilton. Prima però c'è da disputare un mondiale che tutti i tifosi sperano possa regalare emozioni e soddisfazioni alla rossa di Maranello.

Formula 1 calendario 2024: 24 gare, si chiude l'8 dicembre ad Abu Dhabi

Il calendario gare di Formula 1 2024 vedrà 24 appuntamenti totali e la partenza il 2 marzo dal Bahrain. Torna la Cina e Suzuka verrà anticipata ad Aprile. La chiusura sarà a dicembre ad Abu Dhabi.