Formula 1, dove vedere test Bahrain 2024 in diretta tv e streaming gratis: programma e orari

Concluse le presentazioni di monoposto e team, la Formula 1 è pronta a ritornare in pista con i test del Bahrain 2024 in programma dal 21 al 23 febbraio. Dai test ci si attende una prima indicazione in vista del Mondiale che prenderà il via nel weekend del 2 marzo, sempre sul tracciato di Sakhir. Ecco dove vederli, il programma e gli orari

L'inizio del Mondiale 2024 di Formula 1 si avvicina e le nuove monoposto sono pronte a scendere in pista dal 21 al 23 febbraio 2024 per i test in Bahrain. Test da cui si attende una prima indicazione in vista del campionato che prenderà il via nel weekend del 2 marzo, sempre sul tracciato di Sakhir. Tanta attesa per la Red Bull RB20 del campione del Mondo in carica Max Verstappen, così come per la Ferrari SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ecco di seguito i dettagli e dove vederli in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere test Bahrain 2024 in diretta tv e streaming

I test del Bahrain 2024, in programma dal 21 al 23 febbraio, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207). Sarà possibile seguire i tre giorni di test anche in diretta streaming attraverso Sky Go, Now Tv e sul sito Skysport.it. Inoltre, si potranno seguire le mattinate dei test anche sulle pagine YouTube e TikTok di Sky Sport F1. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

Formula 1, il programma dei tre giorni di test in Bahrain 2024

Ecco il programma dei tre giorni di test in Bahrain 2024 che scatteranno alle 8 italiane del mattino e dureranno fino alle 17, con una pausa pranzo prevista attorno a mezzogiorno: