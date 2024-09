Bearman: "Non dimenticherò mai questo fine settimana"

L'improvviso KO di Carlos Sainz, ha dato la possibilità al pilota di riserva della Scuderia di Maranello, di debuttare in un gran premio ufficiale del circus. Il giovane britannico non si è lasciato intimidire e in pista ha sfoggiato una classe da veterano.

Se qualche giorno fa qualcuno avesse detto che al GP dell'Arabia Saudita a bordo della Ferrari ci fosse stato un debuttante di 18 anni, in pochi ci avrebbero creduto. Eppure è andata proprio, il forfait dell'ultimo minuto di Carlos Sainz (operato di appendicite), ha 'costretto' la Ferrari a schierare sulla griglia di partenza il pilota di riserva. Oliver Bearman, classe 2005, si è ritrovato così a bordo della Rossa al fianco di Charles Leclerc.

Il giovane inglese nato a Chelmsford e cresciuto nella Ferrari Driver Academy, a soli 18 anni si è ben distinto in pista, piazzandosi al settimo posto davanti a piloti ben più quotati come Lando Norris e Lewis Hamilton. Come riportato da SkySport, Oliver Bearman ha dichiarato: "Uno dei miei eroi, Vettel, mi ha scritto prima della partenza. Ringrazio Seb, è stato veramente carino. È stata una grande emozione correre la mia prima gara in Formula 1 con la Scuderia Ferrari. Ovviamente è stato impegnativo dal punto di vista fisico, soprattutto alla fine, quando avevo dietro di me Lando (Norris) e Lewis (Hamilton) con gomme Soft. Ho dovuto spingere sempre al massimo per mantenere il vantaggio rimanendo sempre concentrato e guardando continuamente negli specchietti: un’esperienza davvero memorabile. È un peccato che la Safety Car sia entrata così presto, visto che mi sentivo a mio agio con le Soft, ma ovviamente quella di rientrare è stata la scelta giusta e sono molto contento del risultato. Sono felice di aver massimizzato il potenziale a mia disposizione, mi sono divertito molto in pista e non dimenticherò mai questo fine settimana. Grazie a tutta la squadra per il supporto e per l’opportunità di poter gareggiare in rosso".