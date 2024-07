F1, Gp di Cina: incendio a bordo pista, ecco cosa è successo

La F1 torna in Cina, nel Gran Premio di Shangai, 5 anni dopo l'ultima volta e lo fa in grande stile, con un weekend sprint pronto a mescolare le carte in tavola. Durante prove libere e qualifiche sprint, ci sono stati piccoli incendi sull'erba vicino la pista.

La F1 approda in Cina, per la quinta gara in calendario, ed è il primo weekend con la gara sprint della stagione. Si sono appena svolte le qualifiche shootout, con pole di Lando Norris, che domani partirà dalla prima posizione per la gara corta che si correrà alle ore 5 italiane. Male le Ferrari, con Sainz quinto e Leclerc settimo, ma c'è più ottimismo per la gara, soprattutto se si svolgerà in condizioni di asciutto, e non con la pioggia come è successo oggi.

A rovinare il ritorno della Formula 1 in Cina sono stati due piccoli incendi sull'erba all'interno della curva 7, ecco cosa è successo.

Due incendi sul tracciato, la possibile motivazione

Come riportato da Motorsport.com, la FIA è a lavoro per capire cosa sia successo nella prima giornata del weekend di gara nel Gran Premio di Cina. Sia durante le prove libere, ma anche nel corso della prima sessione della qualifica sprint, ci sono stati due piccoli incendi sull'erba all'interno di curva 7. Un episodio particolare ma che potrebbe portare a gravi conseguenze, e la causa ancora non è stata accertata.

La prima ipotesi, parziale, è che gli incendi siano stati causati dalle scintille create dalle macchine quando toccano il tracciato con il fondo. Un'altra teoria sostiene che la pista di Shangai è stata costruita su una palude, e il gas metano presente all'interno del terreno, potrebbe uscire e scatenare incendi. Mentre un'altra ipotesi dice che l'erba sia stata trattata chimicamente e potrebbe quindi causare qualche reazione.

La FIA sta facendo attente ispezioni sull'accaduto, cercando di risolvere prima di domani, quando ci sarà la gara sprint e la qualifica per la gara di domenica.