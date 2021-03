MotoGp, Valentino Rossi: “Oggi mi sono sentito come un vero pilota!”

Primo giorno della seconda serie di test in vista della nuova stagione della MotoGP. Dopo la tre giorni del 5, 6 e 7 marzo sono riprese, ieri 10 marzo, le sessioni che si concluderanno domani. I piloti del motomondiale sul tracciato di Losail in Qatar stanno verificando l’affidabilità e le performance dei nuovi componenti per la stagione che prenderà il via domenica 28 marzo sempre su questo tracciato.

MotoGp, Valentino Rossi: “Mi sono divertito, sono andato forte”

Valentino Rossi anche se ha fatto registrare il 13° tempo è apparso in una nuova veste rispetto a quella del week end passato. “Effettivamente, il secondo giorno del test precedente era stato molto deludente – ha sottolineato il pesarese -. Sembrava che non funzionasse niente: le gomme, sia le medie sia le soffici, la messa a punto della moto, il pilota. Andavo veramente piano”. “Per questo test abbiamo cambiato un po’ di cose sulla moto, io sono più in forma, gli pneumatici hanno funzionato meglio, erano più fresche. Mi sono divertito, sono andato forte, ma qui tutti vanno come i matti”, ha così commentato il primo giorno della seconda serie di test.

“Oggi mi sono sentito come un vero pilota! Ho provato i due telai, mi sono sentito più a mio agio sulla moto, sono andato bene, anche se tutti stanno andando veramente fortissimo: il giro di Miller è stato incredibile”.

Infine, il nove volte iridato ha elencato le novità apportate alla sua Yamaha M1 del Team Petronas: “La carenatura e anche un nuovo cupolino, che ci fa andare più forte sul dritto: la velocità massima è migliorata, anche se la differenza con la Ducati rimane sempre di 10 km/h”.