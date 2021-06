Valentino Rossi, la Ducati lo vuole in sella con la VR46 nel 2022

Per molti addetti ai lavori, è giunto il momento per Valentino Rossi di dire addio alla MotoGp. La caduta ad Assen, l’ennesima della stagione, ha mostrato i limiti del nove volte campione del mondo. Un Rossi in difficoltà, come mai si è visto fino a ora e che porta a chiederci se è davvero necessario continuare a vedere questo declino oppure è giusto che il campione smetta. The Doctor a fine gara ha dichiarato: “Nel tentativo di recuperare ho perso l’anteriore alla curva 7. Dai dati non abbiamo capito bene cosa sia successo“.

Yamaha e Petronas non credono più in Valentino Rossi

Una stagione deludente che sicuramente si chiuderà con il divorzio definitivo con Yamaha e Petronas. Il Team ha già detto che Rossi da fine 2021 è “out”, tornando a puntare solo sui giovani. Insomma, un rapporto incrinato, da separati in casa. Sarà addio alle corse per Vale? Non si sa, ma potrebbe puntare a un 2022 di rinascita, chiudendo alla fine del prossimo anno la sua straordinaria carriera non a testa bassa, come accadrebbe con l’addio alle corse a fine 2021. L’unica alternativa è Ducati. Valentino nel 2022 pilota VR46 sulla Ducati ufficiale, non in grado di lottare per il decimo titolo, ma certamente in grado di battersi per il podio in molte gare. Oltre a essere protagonisti assoluti sui giornali e sulle tv di mezzo mondo.

A Borgo Panigale c’è già un forte partito “pro-Vale” con il placet dei capi tedeschi. A Carmelo Ezpeleta, grande capo di Dorna, brillano già gli occhi alla sola idea. Il principe saudita farebbe cadere ogni dubbio sull’operazione di sponsorship con il VR46 Team, magari intestandosi il “patrocinio” dell’operazione. Solo così Valentino Rossi potrebbe continuare a divertirsi e far divertire in pista da ufficiale MotoGP anche nel 2022. Ecco perché Valentino rinvia l’annuncio dell’addio. Se son rose, fioriranno.