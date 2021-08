Dove vedere Gp Stiria MotoGP: diretta tv Sky, Tv8 e streaming Dazn

Dove vedere il Gp di Stiria 2021: diretta tv Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti televisive e di streaming che trasmettono la MotoGP.

Se la F1 inizia la pausa estiva, la MotoGP l’ha appena terminata. Ecco che allora domenica l’appuntamento è al Red Bull Circus per il Gran Premio della Stiria, primo dei due weekend di fila in Austria. Il leader del Mondiale è Fabio Quartararo, il più costante e con il maggior numero di vittorie, quattro. A inseguirlo c’è la coppia Ducati di Joan Zarco e Pecco Bagnaia. I tre davanti però non possono dormire tranquilli quando il mastino Marc Marquez è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Sachsenring, dopo oltre un anno e mezzo.

Gp di Stiria 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 6 agosto

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 7 agosto

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 8 agosto

8:40-9:00 – Warm-Up Moto3

9:10-9:30 – Warm-Up Moto2

9:40-10:00 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

Dove vedere il Gp di Stiria 2021: diretta tv e streaming della gara su Sky, Tv8 e Dazn

Il Gp di Stiria 2021 sarà visibile in diretta sul canale Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208). I tifosi delle classe regina potranno seguire tutte le fasi del weekend anche in streaming su DAZN, e in streaming gratis per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Oltre alla possibilità della pay tv, le qualifiche e le gare delle tre classi della MotoGP saranno visibili in diretta in chiaro in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Sabato 7 agosto ci sarà la sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP a partire dalle 15:30. Domenica 8 agosto alle 16:30 ci sarà la differita della gara di MOto3, alle 17:45 quella di Moto2, mentre alle 19:30 sarà il turno della MotoGP.