GP Austria, Valentino Rossi: “L’obiettivo è entrare in top 10”

Valentino Rossi è deciso a fare meglio della tredicesima posizione ottenuta domenica scorsa con la sua M1 del team Petronas. I piloti del Motomondiale questo weekend disputeranno il GP d’Austria sempre sul tracciato del Red Bull Ring.

Il Dottore tornando sul l’annuncio del suo ritiro fatto la settimana passata durante il GP di Stiria ha affermato: “Ero molto curioso di capire cosa poteva accadeva nella mia testa dopo l’annuncio. Posso garantire che non è cambiato assolutamente nulla, non ho avvertito alcuna differenza”. Il nove volte iridato ha poi analizzato le possibilità per questa gara bis sul tracciato austriaco: “Questo circuito non è il massimo per noi. Dobbiamo lavorare con impegno per migliorare la velocità e le performance rispetto alla scorsa gara. È necessario analizare bene i dati. L’obiettivo è entrare in top 10 e fare punti”. “Questo circuito è pericoloso perché ci sono 4 frenate nelle quali si arriva a più di 300 km/h – ha ammesso il pesarese -. Inoltre c’è anche una curva stretta”.

Maverik Viñales è stato sospeso da Yamaha per l’atteggiamento avuto nella scorsa gara. E il Dottore ha così commentato: “Situazione triste, per entrambe le parti. Maverick è mio amico e Yamaha il mio team. È una vergogna per tutto il campionato non avere Maverick in pista. Lui è forte, la moto veloce. Spero possano sistemare la questione per vederlo in gara a Silverstone”.