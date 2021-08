Gp Austria, Valentino Rossi: “Se ci fosse stato un giro in meno sarei salito sul podio”

Valentino Rossi a due giri alla bandiera a scacchi del Gran Premio d’Austria oggi ha sfiorato il 200° podio. Una gara incredibile con finale sotto un intenso diluvio, dove era complicatissimo restare in sella, a due giri dalla fine il nove volte iridato era in terza posizione. Tutto questo a una settimana dall’annuncio del suo ritiro. “Se ci fosse stato un giro in meno sarei salito sul podio, sarebbe stato bello – afferma il numero 46 alla fine della gara -.Oggi guidavo abbastanza tranquillo, mi sentivo bene. Sul rettilineo non capivo in che posizione fossi, quando ho visto che ero terzo è stata una grande emozione. Ringrazio i tifosi, spero di riuscire a fare un’altra bella gara da qui alla fine del Mondiale”. Sotto la bandiera a scacchi il Dottore è transitato in ottava posizione, ma ha scherzato sulla eventualità di un prossimo podio: “Chiedete alla Dorna se me lo regalano! Con tutti quelli che ho perso”.

GP Austria, Valentino Rossi chiude in ottava posizione con le slick

“Il problema è che negli ultimi 2 giri la pioggia è aumentata – ha dichiarato Valentino Rossi nel post gara -, all’ultimo giro pioveva tanto. Ma è stato bello”. “Preferisco fare gli ultimi 2/3 giri con le gomme slick e stare attento piuttosto che tornare al box, mettere le rain”. “Quando sei sulla moto entri in un livello di concentrazione più alto – ha concluso il Dottore -, ormai sei lì e fai quello che devi, al meglio”.