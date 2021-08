Maverick Viñales non correrà il GP Austria: sospeso dal team Yamaha

Può sembrare incredibile, ma è vero… Maverick Viñales non correrà il GP Austria della MotoGP: è stato sospeso dalla Yamaha ufficiale. Lo ha comunicato il team della casa giapponese dei tre diapason con una nota ufficiale. “Yamaha con rammarico annuncia che l’iscrizione di Maverick Viñales al GP Austria è stata ritirata, così si legge nella nota diffusa nella mattinata di giovedì12 agosto -. La sua assenza dalla gara segue la sospensione del pilota a seguito di una irregolare e non chiarita procedura da parte sua sulla sua moto durante il GP Stiria. La decisione Yamaha arriva dopo un’attenta e approfondita analisi dei dati di telemetria nei giorni scorsi. La conclusione cui è giunta Yamaha è che le azioni del pilota avrebbero potuto causare seri danni al motore della YZR-M1 con possibili seri rischi per l’incolumità del pilota stesso e degli altri concorrenti in pista”.

Gp Austria: il motivo della sospensione di Maverick Viñales

Il motivo della sospensione del pilota sarebbero le “sgasate” che Viñales ha effettuato in pit lane al rientro ai box per ritirarsi dal GP Stiria. La serie di brusche accelerazioni – che i piloti non fanno mai perché pericolosa per il buon funzionamento del motore – avrebbero contrariato il team soprattutto dopo aver analizzato la telemetria: il pilota avrebbe continuato a “sgasare” a più riprese durante il giro di rientro ai box.