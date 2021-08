MotoGp, il giorno della verità, dove seguire la conferenza stampa di Valentino Rossi

Valentino Rossi lo aveva detto: “Dopo la pausa estiva, comunicherò la mia decisione sul futuro“. Il campione di Tavullia è stato nuovamente di parola. Ancora prima di tornare in pista per il primo dei due appuntamenti in programma in Austria, il numero 46 rivelerà quale sarà la sua scelta per il futuro. Lo farà nel corso di una conferenza stampa straordinaria, convocata per le 16:15, come diffuso da una nota della Dorna. Ricordiamo che Rossi ha firmato un contratto di un anno con Petronas per il Mondiale 2021, che rappresenta la sua 26^ stagione nel Motomondiale, di cui 22 in top class: a 42 anni, si tratta di un record assoluto.

Il Dottore ha due scelte: o correre per Ducati per un altro anno con il suo Team VR46, o porre fine alla sua incredibile carriera costellata di successi. Oggi pomeriggio sapremo tutto, quel che è certo è che non correrà ancora con Petronas. Con la squadra attuale non ha raggiunto il livello di competitività che si era prefissato per continuare ancora un altro anno.

Dove seguire la conferenza stampa di Valentino Rossi

Per seguire in diretta la conferenza stampa di Rossi, in cui Valentino annuncerà la propria decisione sul futuro, basterà collegarsi dalle 16 con Sky Sport 24 (canale 200) o con Sky Sport MotoGP (canale 208). Sarà possibile seguire l’evento anche tramite il live-blog di skysport.it. Alle 17, il programma del GP Stiria prosegue con la tradizionale conferenza stampa dei piloti della MotoGP, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).