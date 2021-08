MotoGp, Valentino Rossi: “Buon inizio, per restare nei primi 10 bisognerà limare un secondo”

Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp si chiude per Valentino Rossi con il decimo posto. Il nove volte iridato con la performance di oggi si è così aggiudicato l’accesso alle Q2. “E’ andata abbastanza bene – ha dichiarato #46 -, già dalla mattina mi sono trovato bene con la moto. In mattinata il ritmo era buono, ma non sono riuscito a sfruttare il mio potenziale a causa della bandiera rossa”. “Nel pomeriggio è andata meglio, e ho provata la gomma hard anche se era quasi al limite a causa del freddo. Mentre con la soft ho fatto un bel giro. Mi piace guidare a Silverstone, sono felice di essere tra i primi 10”. Il Dottore nel coso della conferenza al termine della sessione di prove ha espresso anche alcune considerazioni sul circuito: “La pista è stata modificata in meglio. È larga, veloce con buon grip e ha le dimensioni adatte per la MotoGp. Per restare nei primi dieci sarà necessario limare un secondo. Domani la pista sarà migliore anche per le condizioni meteo”.

MotoGp Silverstone, Valentino Rossi: “In estate abbiamo lavorato per migliorare le mie sensazioni”

Al termine delle FP2 Valentino Rossi ha espresso alcune considerazioni su questa parte della stagione: “Nella prima parte speravo di fare meglio, soprattutto su tracciati come Assen e Barcellona. Ma abbiamo avuto alcuni problemi alla moto, in particolare nei primi giri della gara, non avevo tanto feeling con l’anteriore. E nel periodo estivo abbiamo lavorato per migliorare le mie sensazioni. Così In Austria, su una pista sfavorevole alla Yamaha, siamo riusciti a migliorare. Spero da qui in avanti di poter fare meglio”.