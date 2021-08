Motogp, Valentino Rossi: “Domani sarà importante la costanza e mantenersi veloci negli ultimi giri”

Valentino Rossi, domani 15 agosto, scatterà dalla diciottesima casella sulla griglia di partenza (con il crono di 1:23.939) per il Gran Premio d’Austria della MotoGP. Al termine della sessione di qualifiche il nove volte iridato ha dichiarato di non essere soddisfatto della posizione “perché il potenziale era un poco meglio”. “Oggi ho usato quattro gomme soft dietro – ha ammesso -, tre andavano bene e la quarta un po’ peggio. Non avevo abbastanza grip per migliorare il mio tempo. La Michelin si impegna ma bisogna essere fortunati a trovare la gomma giusta”.

Ad aggiudicarsi la pole position è stato Jorge Martin facendo registrare anche il record della pista con 1:22.643. Il pesarese ha poi analizzato la strategia per la gara: “l’obiettivo è lottare con il gruppo che ha il mio stesso ritmo e prendere dei punti. Sarà importante la costanza e mantenersi veloci negli ultimi giri”. “Il mio passo non è male”, ha concluso il numero 46.

Valentino Rossi sulle scuse di Viñales

Nella giornata di oggi ha fatto alcune dichiarazioni anche Maverick Viñales, per scusarsi pubblicamente con la Yamaha per quanto fatto nel Gran Premio di Stiria. In riferimento alla vicenda Valentino Rossi ha espresso il suo pensiero: “Maverick ha detto quello che doveva dire, gli si è chiusa un poco la vena e ha dato due sgasate, non voleva rompere il motore”.