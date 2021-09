MotoGp: la notizia che aspettavamo è arrivata: Andrea Dovizioso prenderà parte al Team Petronas Yamaha per il resto della stagione 2021-22. Ormai con chi correrà Dovizioso per il 2021-2022 non è più un mistero! Dalle stesse parole di Dovizioso si evince il suo grande entusiasmo: “Sognavo la Yamaha, non potevo dire di no”. Intervistato dall’Ansa, dalle parole di Dovizioso trapela la felicità di essere tornato e di gareggiare insieme a Petronas.

Infatti, ha dichiarato: “Volevo provare a godermi una nuova situazione e sono davvero felice di essere tornato. Sarà interessante guidare una moto completamente diversa da quella precedente e non vedo l’ora di fare questa esperienza. Ho visitato la squadra ad Aragon e sembrava quasi che fosse di nuovo il 2012 e sedersi sulla moto Yamaha è stato altrettanto bello”. La notizia è che sostituirà Franco Morbidelli che entrerà finalmente nel Monster Energy Yamaha MotoGP.

Da quando potremo assistere alle gare spettacolari di Dovizioso?

I fan del forlivese non vedono l’ora di osservarlo in azione! Se vi state chiedendo ancora con chi correrà in MotoGp Dovizioso nel 2021 2022, ormai non abbiamo più dubbi. Ricordiamo anche le parole di Valentino Rossi che non aspettava altro che poter correre con Dovizioso, peccato che durerà poco! La firma del contratto per Dovizioso è anche per la stagione 2022 e potremo vederlo alla grande in sella alla sua Yamaha già al GP di San Marino nel primo fine settimana utile.

Le parole di Andrea Dovizioso sull’acerrimo rivale Marquez dal recupero per l’infortunio

“E’ molto difficile analizzare la situazione di Marc e quella della Honda da fuori, ma le sue condizioni sembrano molto brutte. Anche la moto poi non è al suo top e lo dimostrano gli altri piloti. In queste condizioni, Marc sta facendo qualcosa di pazzesco“.

Cosa farà Morbidelli nel team della MotoGp?

Che dire, forse dovevamo aspettarcelo! Morbidelli tornerà insieme al suo ex compagno di team Quartarano già dalla gara di San Marino. News delle ultime ore ufficializzata, è che resterà anche per l’anno 2022-23.

Per concludere cenni su con chi correrà in MotoGp Dovizioso nel 2021 2022, possiamo solo dire che per Andrea saranno anni di successo e dalle dichiarazioni, abbiamo appreso che ce la metterà tutta per primeggiare!