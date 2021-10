Valentino Rossi è categorico: “Non farò come Schumacher”

Si sta per chiudere definitivamente la carriera di Valentino Rossi. Una grandissima carriera, irripetibile per chiunque, con nove titoli mondiali vinti, record battuti e tante emozioni regalate. A 42 anni il Dottore è pronto ad appendere il casco al chiodo, almeno quello della moto, perché molte notizie parlano di un suo possibile approdo alle quattro ruote, in particolar modo la Endurance. Come rivelato dallo stesso pilota, le offerte non mancano: “Abbiamo un sacco di offerte interessanti” ha dichiarato Valentino a Sky Sport MotoGP. “Si può fare un programma interessante per l’anno prossimo, ma devo ancora decidere il campionato in cui correrò. Comunque, penso saranno delle gare endurance con delle macchine GT. Ci sono diverse possibilità, perché ci sono tanti campionati diversi. Stiamo cercando di capire con che macchina gareggiare“. Intanto c’è chi spera lui possa ritornare in MotoGp un giorno.

Valentino Rossi, tornare in MotoGp?

Il mondo dello sport, lo sappiamo, è fatto di ritorni dopo addii struggenti. Lo insegna il mondo del calcio e la Formula 1. Proprio a Valentino Rossi è al centro del discorso sportivo con il suo ritiro. Alla fine delle giornata gli viene chiesto se farà come Michael Schumacher che si era ritirato e poi era tornato. “Non tornerò come ha fatto Schumacher – dice Vale – Ho cercato di correre fin quando ne avevo. Non penso che tornerò“.

Sul tracciato ha poi dichiarato texano invece il pesarese ha spiegato che “già nel 2019 la pista era difficile, avevamo chiesto lavori alla curva 10 e nello Snake, ma in altre parti è peggiorata ed è pericolosa: così non riesci ad andare al limite e quindi non trovi il limite. Ci avevano garantito dei lavori, invece la situazione è peggiore“.