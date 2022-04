MotoGP, Marc Marquez torna in sella: buone notizie, correrà ad Austin

MotoGp Marc Marquez dopo esser stato colpito dalla diplopia a seguito del terribile incidente in Indonesia, il momento è finalmente giunto. Lo spagnolo tramite un post su Instagram rivela la prova eseguita con Honda stradale: “Il tempo di respirare, poi decido“. Oggi, finalmente ottiene l’ok da parte dei medici e parte per l’America, verso Austin.

MotoGp, Marc Marquez: torna a correre nel weekend

Buone notizie per il numero 93 Marc Marquez, che questo weekend torna a correre ad Austin, uno dei suoi circuiti preferiti che hanno portato ottimi risultati. Dopo aver eseguito il test con la Cbr 600, ottiene finalmente il via libera dai medici. Ricordiamo la gara saltata in Indonesia e il weekend in Argentina per eseguire le cure, a seguito della caduta nel warm up a Mandalika.

Partito per l’America posta sui social per i suoi fan, uno scatto fotografico in cui sorride in aeroporto con i bagagli.

Messaggio prima della partenza

Una giornata speciale per Marquez, lo spagnolo posta nelle sue storie Instagram un messaggio inequivocabile: “Se puoi sognarlo, allora puoi anche farlo”. Guarigione decisamente più rapida, data dalla volontà e forza di tornare in sella. Più tardi, lo spagnolo ha aggiunto una frase sibillina: “Il tempo di respirare, poi la decisione“.