Infortunio MotoGp, frattura al pollice per Luca Marini: sarà al Mugello?

Continuano gli infortuni in MotoGP, questa volta è il pilota del team VR46 ad essersi rotto il polso. Luca Marini ha riportato la frattura dell’osso trapezio del polso destro nell’incidente in cui è stato coinvolto durante l’ultimo GP a Le Mans. Ma c’è una bella notizia: il pilota del Mooney VR46 potrà comunque essere in pista per il GP d’Italia, in programma al Mugello dal 9 all’11 giugno.

Infortunio MotoGp, Luca Marini si rompe il pollice

Brutte notizie per Luca Marini. Il pilota del Team VR46 era stato protagonista di un brutto incidente nell’ultimo GP di Le Mans, in cui era stato coinvolto da Alex Marquez. Il pilota marchigiano era riuscito fortunosamente a restare in sella alla propria moto, ma il rallentamento subito l’ha reso un ostacolo per gli avversari. Fortunatamente entrambi ne sono usciti incolumi, ma se la sono vista davvero brutta, tanto che a fine corsa Marini aveva confessato di aver chiuso gli occhi sperando di non essere colpito dai rivali.

Ennesimo infortunio in MotoGp. Mentre la MotoGP e Dorna si stanno fregando le mani per l’aumento del 27% degli spettatori televisivi, è innegabile che il numero degli infortuni è cresciuta esponenzialmente in questo 2023. Sono infatti ben 6 i piloti che hanno saltato una gara per via di infortuni (Pol Espargarò, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Joan Mir, Raul Fernandez, Marc Marquez), e altri 2 (Francesco Bagnaia e Luca Marini) affronteranno il Mugello con due piccole fratture – rispettivamente all’astragalo e al pollice -: il 36% dei centauri presenti sulla griglia di partenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport MotoGP (@skysportmotogp)