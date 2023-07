Espargaró in aiuto di Yamaha e Honda: "Si spera che possano fare una buona proposta"

Aleix Espargaró si trova favorevole ad aiutare Honda e Yamaha con un nuovo sistema di concessioni. Il nuovo sistema potrebbe esordire nella prossima stagione del MotoGp. Uno spettacolo che, senza Honda e Yamaha, potrebbe risentirne?

Aleix Espargaró in aiuto di Honda e Yamaha, il motociclista spagnolo si è ritrovato favorevole ad aiutare i due famosi marchi con il nuovo sistema di concessioni tecniche che potrebbe esordire dalla prossima stagione MotoGp. Quanto cambierebbe il mondo della MotoGp senza lo spettacolo di Honda e Yamaha? In molti si trovano d'accordo su tale punto, compresa Ducati: ne risentirebbe. Sappiamo bene la posizione attuale di Ducati, al momento ai vertici del campionato. Ma qual'è il pensiero di Espargaró sulle concessioni tecniche?

Aleix Espargaró in aiuto di Honda e Yamaha: aiutare i marchi in difficoltà

Aleix Espargaró non vuole che la Casa di Noale venga risucchiata nelle concessioni tecniche, ma non si dice contrario alle modifiche che si vociferano per aiutare i marchi in fase di difficoltà. Sappiamo bene che Aprilia ha dovuto fare a meno delle concessioni alla fine del 2022, dopo che il motociclista di Granollers ha conquistato la prima vittoria alla Aprilia RS-GP in MotoGp. Da qui giungono i benefici tecnici e vantaggi raggiunti da Ducati, KTM, Suzuki oltre che Aprilia. Gli unici produttori a non aver beneficiato delle concessioni sono i marchi Honda e Yamaha, un tempo dominanti, che ora sono crollati in fondo alla classifica costruttori.

Dorna Sports: rilanciare il sistema delle concessioni

Al momento, a seguito dell’improvvisa uscita di Suzuki, la società spagnola Dorna Sports è desiderosa di rilanciare e rinnovare il sistema delle concessioni per garantire ai cinque brand di rimanere competitivi attraverso lo sviluppo della moto. Attualmente una Casa che vuole beneficiare degli aiuti regolamentari non deve salire mai sul podio nell’anno prima, un’asticella troppo bassa che Honda e Yamaha hanno già superato.

Aleix: "Non sono contrario"

Più difficile decidere come regolamentare il nuovo sistema di concessioni. Come riportato su Corsedimoto.com, Aleix Espargaró afferma: “Non sono contrario. Noi [Aprilia] ne abbiamo approfittato e penso che sia positivo. Voglio dire, voglio vedere gare con 3-4 costruttori diversi lottare per la vittoria come due anni fa, o anche l’anno scorso. Quindi penso che sia buono. Ma come farlo? Non è facile. Quindi si spera che possano fare una buona proposta“.

Il problema è che Ducati ha monopolizzato la Top Class non solo quantitativamente, con otto prototipi in griglia, ma anche qualitativamente, con una Desmosedici GP difficile da superare. Aprilia non riesce a confermarsi come vera antagonista della Casa emiliana, ma il test team prosegue il suo non facile lavoro: “Salvadori sta ancora testando tanto“.