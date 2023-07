Rins potrebbe abbandonare Honda: "Mi sostiene poco, mi sento inutilizzato"

Aggiornamento sulla situazione tra Alex Rins e Honda, a seguito del maltrattamento subito dal pilota da parte del team nel primo terzo Campionato del Mondo. Possibile passaggio a Yamaha? Ecco i dettagli.

Situazione dello spagnolo Alex Rins e Honda, il maltrattamento subito dal motociclista da parte del team nel primo terzo del Campionato del Mondo ha portato al possibile passaggio in Yamaha. Scopriamo cosa potrebbe accadere nella prossima stagione, tenendo conto che il contratto attuale di Rins lo lega direttamente alla Honda sino al 2024. Secondo ultime indiscrezioni, è prevista una clausola che lo libererebbe in caso di offerta formale da parte di un altro team ufficiale.

MotoGp, situazione Alex Rins e Honda: aggiornamento infortunio

Al momento il pilota spagnolo è ostacolato dal grave infortunio subito nella Sprint del Mugello. Durante la corsa Rins si infortuna alla gamba destra frantumandola. Dal grave incidente seguono due operazioni, a oggi non è ancora chiaro quando possa tornare a gareggiare. Gli aggiornamenti ci riportano che sia quasi impossibile possa farlo il fine settimana del 20 agosto, prima dell'Austria. Qualora il numero 42 dovesse andarsene, HRC perderebbe il pilota che ha ottenuto i migliori risultati nel 2023: è l'unico che è riuscito a salire sul podio della domenica e lo ha fatto con una vittoria, ad Austin.

Rins: "Sento che la Honda mi sostiene poco, mi sento inutilizzato"

Accade negli Stati Uniti, dove Alex Rins esprime in modo più chiaro e diretto la sua situazione in Honda. Parla di insoddisfazione per il trattamento riservatogli dal team, in particolare da parte di chi pianifica il materiale che viene messo a disposizione dei piloti. Come riportato su Motorsport.com, il pilota dichiara: "Sento che la Honda mi sostiene poco, mi sento inutilizzato". Una situazione che dall'ora peggiorò gradatamente, più evidente da quando è entrato in scena il famoso telaio Kalex, che Marquez ha scartato, e che Rins non ha ancora provato. Nonostante chiedesse il trattamento che riteneva di meritare, il vincitore del round texano ha sempre ricevuto un "no".

Possibile passaggio a Yamaha?

Come ritiene Motorsport.com l'opzione che il motociclista spagnolo passi a Yamaha, per svariati motivi, è sempre più reale. L'idea che Rins rimanga alla LCR fino alla scadenza del suo contratto non sembra più possibile.