Dove vedere Gp San Marino in tv e streaming gratis: orari Tv8 e Sky Sport

In questa pagina tutte le informazioni utili per dove vedere il Gp di San Marino di MotoGP in programma questo weekend a Misano Adriatico. La copertura televisiva e moltissime altri informazioni. Ci sarà Pecco Bagnaia dopo l'infortunio rimediato la scorsa settimana?

GP San Marino, ci sarà Pecco Bagnaia?

Presentazione e dove vedere Gp San Marino

Arriva il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini valevole per la MotoGP 2023. Il 10 Settembre sarà un susseguirsi di emozioni per gli appassionati delle due ruote. La cornice mozzafiato del "Marco Simoncelli World Circuit" di Misano Adriatico sarà uno stimolo per tutti i piloti che scenderanno desiderosi di sfidarsi tra le curve avvincenti del circuito romagnolo. Inoltre, sì correrà anche per le altre classi Moto2, Moto3 e MotoE.

Dopo il terribile incidente al Montmelò, fortunatamente senza conseguenze di rilievo, Pecco Bagnaia, che ha ricevuto l'ok da parte dei medici del Marco Simoncelli World Circuit, sarà in sella alla sua Ducati per difendere la sua leadership, 50 punti di vantaggio su Jorge Martin, 71 su Bezzecchi e 94 su Binder. Sotto i riflettori ci saranno anche le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales che nel Gran Premio di Barcellona hanno messo a segno una bellissima doppietta e hanno tutta l'intenzione di ripetersi.

Gran Premio San Marino: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di MotoGP:

Sabato 09 settembre: Prove Libere 3 ore 10:05; Qualifiche ore 10.45

Domenica 10 settembre: Gara ore 14

Dove vedere il Gp San Marino in streaming gratis e tv in chiaro su Tv8

La Moto GP sarà protagonista di questo fine settimana con le qualifiche e gara sprint che si disputeranno sabato 9 settembre rispettivamente alle ore 10.50 e alle ore 15.00; mentre la domenica la gara avrà inizio alle ore 14.00. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky, mentre in streaming sarà disponibile sulla piattaforma NOW. Inoltre, per questo weekend le qualifiche e la gara di domenica saranno disponibili anche in diretta in maniera gratuita su TV8.