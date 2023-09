MotoGP Barcellona, lo stato di salute di Bagnaia

Nella gara MotoGP Catalunya il pilota Ducati Francesco Bagnaia è vittima di un brutto incidente nei primi minuti dall'avvio della gara, incidente che per fortuna non ha causato gravi danni al leader della classifica. In dubbio la sua presenza nella gara di San Marino.

Non possiamo certo affermare che la gara MotoGP di Barcellona sia stata una gara noiosa e senza colpi di scena, uno tra cui ha coinvolto Francesco "Pecco" Bagnaia, attuale leader della classifica che guida il mondiale con 260 punti.

Una sicurezza non da poco, se si pensa che il 26 enne leader della classifica MotoGP ha in questo momento 50 punti in più di Jorge Martine e ben 71 punti in più di Marco Bezzecchi.

Un buon margine a dire il vero, tuttavia restano ancora ben nove gare e tutto può accadere, considerando che già domenica prossima si svolgerà la gara di San Marino a Misano.

Moto GP Barcellona, la descrizione dell'incidente di Bagnaia

La sfortuna colpisce il pilota MotoGP Francesco Bagnaia dopo pochi minuti dalla partenza del gran premio, giusto il tempo di arrivare alla "S" del Montmelò per finire a terra.

La Ducati del giovane pilota torinese è vittima di un "highiside" e finisce sull'asfalto esattamente mentre sopraggiunge la KTM di Brad Binder, l'impatto è inevitabile e Bagnaia viene colpito sulla gamba sinistra. Nonostante il pilota resta a terra è cosciente e viene immediatamente trasportato all'Hospital General de Catalunya di Barcellona.

La salute di Francesco "Pecco" Bagnaia appare comunque meno grave del previsto, se si pensa alla gravità dell'accaduto e al fatto che in un incidente simile Marco Simoncelli perse la vita il 23 ottobre 2011 in una gara in Malesya sulla pista di Sepang.

Dopo la gara MotoGP di Barcellona Bagnaia si presenterà ugualmente con la squadra per la gara MotoGP di San Marino, nonostante una lesione importante nella zona del femore e della tibia.

Cercando di tenere sotto controllo il dolore il pilota in testa alla classifica tenterà ugualmente di essere in sella alla sua moto. Non possiamo che augurare a Francesco Bagnaia i nostri migliori auguri per la sua pronta guarigione.