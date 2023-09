MotoGP: Bagnaia sarà in sella alla sua Ducati molto presto

"Pecco" Bagnaia ha avuto l'ok da parte dei medici della MotoGP, correrà e difenderà la sua leadership in campionato (seppur con qualche dolorino fisico) al prossimo gran premio di San Marino al Misano World Circuit, il tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

Era soltanto questione di ore e di attendere che i medici della MotoGP dessero il via libera a Bagnaia, leader della classifica, di poter partecipare alla prossima gara.

Dopo il bruttissimo incidente avvenuto nella precedente gara sul circuito di Catalunya, che ha visto Francesco Bagnaia cadere dalla sua moto ed essere investito da Brad Binder, non ci saremo aspettati di rivederlo così presto in sella alla sua moto.

MotoGP Misano World Circuit, le parole di Bagnaia

È attraverso i social che il pilota Ducati sfoga la sua gioia dopo aver ottenuto il via libera dai medici per poter partecipare alla prossima gara in evento:

"Corriamo! Almeno dai, siam qui, non avrebbe senso stare a guardare... dai!"

Chiaramente la possibilità di poter difendere la sua posizione in classifica non è un'occasione da poco, in vista del fatto che sono rimaste una manciata di gare prima dell'assegnazione del titolo al Campione del Mondo, che a questo punto auguriamo fortemente a "Pecco".

Purtroppo per una buona notizia che entra un'altra cattiva ne esce, è il piatto della bilancia del destino, e se da un lato abbiamo la presenza di Francesco Bagnaia al Misano World Circuit per la prossima gara MotoGP, non avremo però la presenza di Enea Bastianini, l'altro pilota Ducati.

Bastianini infatti non è stato fortunato quanto il suo compagno di squadra e ha dovuto subire due interventi, uno alla caviglia sinistra e uno alla mano sinistra. Le due operazioni, che sono state eseguite dal Prof. Catani e dal Prof. Tarallo al Policlinico di Modena, sono state un successo ma dovrà fermarsi per almeno tre gare.

A sostituire Bastianini tuttavia ci sarà un nome d'eccezione, al quale spetterà il compito di non far rimpiangere troppo alla tifoseria Ducati uno dei due piloti di punta, il nome in questione è quello del 37enne Michele Pirro. Uno di quei nomi che rischia di far saltare sulla sedia gran parte degli spettatori del motomondiale.