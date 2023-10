GP Australia pre-qualificazioni: Binder miglior risultato, 11° Bagnaia

Buoni risultati ottenuti nelle pre-qualifiche per le KTM che ottengono una doppietta. Miglior tempo di Binder davanti al compagno di box Miller. Il programma del weekend è stato modificato a causa delle raffiche di vento in arrivo nei prossimi giorni a Phillip Island.

Gp Australia pre-qualificazioni primo round vinto da Martin che alla fine è riuscito a portare la sua Desmosedici al quarto posto. Dopo aver sfiorato il miglior tempo, poi ritoccato da Brad Binder. Un buon risultato per le KTM che piazzano Miller alle spalle del sudafricano. Non ci sono buone notizie per Francesco Bagnaia che rimane fuori dalla top ten per la seconda volta in due gare.

La gara lunga della MotoGP è anticipata al 21 ottobre alle ore 6:10, mentre la Sprint è stata posticipata a domenica 22 ottobre alle 5 (orario italiano). Il programma del weekend è stato modificato a causa delle raffiche di vento in arrivo nei prossimi giorni a Phillip Island. Invece, per quanto riguardo la Moto2 e Moto3, nessuna modifica.

Gp Australia pre-qualificazioni: Bagnaia penultimo pilota sulla Desmosedici

MotoGp, buoni risultati ottenuti nelle pre-qualifiche per le KTM che ottengono una doppietta. Miglior tempo di Binder davanti al compagno di box Miller: 3° Vinales, 4° Martin. Bagnaia 11°, dovrà passare dal Q1. Meglio di quest'ultimo hanno fatto le altre Ducati, quella di Bezzecchi (sesta posizione), quella di Di Giannantonio (settima posizione). Quindi Bastianini, ottavo e Zarco decimo. Togliendo Marini dal quadro (Luca soffre ancora il dolore alla clavicola operata e non ha trovato la messa a punto adatta), Bagnaia è il penultimo pilota in sella Desmosedici, seguito solo da Alex Marquez, sedicesimo.