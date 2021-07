Rai2 o Dazn? Dove vedere Sudafrica Italia Olimpiadi: diretta tv e streaming

Dove vedere Sudafrica Italia pallanuoto Olimpiadi in tv. Il Settebello è pronto a inaugurare la spedizione olimpica di Tokyo 2021 con il primo match del girone A. L’avversario è il Sudafrica, squadra alla portata dei ragazzi del ct Sandro Campagna, che punteranno a qualificarsi tra le prime due per accedere alla fase successiva. Dalla Sardinia Cup sono arrivate risposte confortanti e adesso è il momento di dimostrare il proprio valore in acqua. Il girone A degli Azzurri, che si sono qualificati come teste di serie, prevede: Ungheria, Stati Uniti, Sudafrica, Grecia e Giappone. Questi sono i convocati del ct Campagna: Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto.

Quando si gioca Sudafrica-Italia, prima giornata girone A Olimpiadi

La partita tra Sudafrica-Italia si disputerà domenica 25 luglio 2021 alle ore 03:00 (ore 10:00 locali). I precedenti tra le due nazionali sono due. Il primo nelle fasi finale della World League 2009 in Montenegro, dove gli Azzurri vinsero 14-3 nella fase di torneo per decidere i piazzamenti dal 5° all’8° posto. Il secondo nel 2016, valido per le Qualificazioni ai Giochi olimpici di Rio, dove l’Italia ha conquistato il bronzo, con il Settebello che che vinse con un netto 22-3.

Rai 2 o Dazn? Ecco dove vedere Sudafrica Italia Olimpiadi in diretta tv e streaming

La partita Sudafrica-Italia sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non ci sarà quindi la copertura dei canali Sky dedicati a Eurosport (210 e 211). Sempre in streaming sarà possibile vedere il match su Discovery+, disponibile anche sottoscrivendo un contratto con Tim. La Rai invece, avrà a disposizione 200 ore dei Giochi Olimpici. Non c’è la certezza della trasmissione della sfida in quanto l’emittente televisiva decide di volta in volta cosa fa vedere. In caso positivo, sarà visibile su Rai 2, secondo canale del digitale terrestre.