Rai2 o Eurosport? Dove vedere Italia Grecia pallanuoto: diretta tv e streaming Olimpiadi

Dove vedere Italia Grecia pallanuoto Olimpiadi in tv. Entrambe vengono da due vittorie, ma i risultati e i rispettivi avversari sono completamente differenti. Da una parte l’Italia, che viene dal netto successo per 21-2 contro la cenerentola del girone A, il Sudafrica. Dopo un inizio a rilento, il primo tempo era fermo “solo” sul 2-0, il Settebello ha dilagato vincendo con facilità l’incontro. Dall’altra parte la Grecia, che ha battuto di misura 10-9 i campioni d’Europa in carica dell’Ungheria, una delle formazioni più candidate a portare a casa una medaglia. Dopo la Sardinia Cup, arriva un altro test importante per gli Azzurri, ma questa volta alle Olimpiadi. Oltre all’importanza della vittoria, la partita sarà utile per capire fin dove potrà arrivare il Settebello in questa spedizione a Tokyo. I precedenti tra le due nazionali sono 19, con 9 vittorie per l’Italia, 6 per la Grecia e 4 pareggi. Per due volte pure, le due squadre sono andate ai rigori, con uno storico che segna una vittoria per parte.

Quando si gioca Italia-Grecia, seconda giornata girone A pallanuoto Olimpiadi

La partita Italia-Grecia si disputerà martedì 27 luglio 2021 alle ore 08:30 (ore 15:30 locali). I ragazzi a disposizione del ct Sandro Campagna sono: Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto.

Rai2 o Eurosport? Ecco dove vedere Italia Grecia pallanuoto Olimpiadi in diretta tv e streaming

La partita Italia-Grecia sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non ci sarà quindi la copertura dei canali Sky dedicati a Eurosport (210 e 211). Sempre in streaming sarà possibile vedere il match su Discovery+, disponibile anche sottoscrivendo un contratto con Tim. La Rai invece, avrà a disposizione 200 ore dei Giochi Olimpici. La trasmissione della partita sarà in diretta in chiaro su Rai 2, secondo canale del digitale terrestre.