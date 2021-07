Rai2 o Eurosport? Dove vedere Usa Italia pallanuoto: diretta tv e streaming Olimpiadi

Dove vedere Usa Italia pallanuoto Olimpiadi in tv. Uno scontro che determinerà l’andamento del proseguo del Settebello in queste Olimpiadi Tokyo2020. Perché dopo la netta vittoria con il Sudafrica, è arrivato un 6-6 contro la Grecia, uno degli avversari più ostici del girone A. Un pareggio che però manda dei segnali positivi. Dopo i primi due tempi in pieno equilibrio infatti, con il punteggio sul 2-2, il terzo è un dominio ellenico con un parziale netto di 0-4. Il quarto tempo inizia sul 2-6 e i ragazzi si Sandro Campagna compiono un’insperata rimonta arrivando sul 6-6. Questa volta l’avversario sono gli Stati Uniti, primi nel girone dopo le vittorie su Giappone e Sudafrica, non certo due avversari tosti. Per entrambe le squadre è il match della verità. I precedenti tra le due nazioni sono 13, con 7 vittorie per l’Italia, 5 quelle degli Stati Uniti e un solo pareggio, conclusosi poi con la vittoria degli Azzurri ai rigori.

Quando si gioca Usa-Italia, terza giornata girone A pallanuoto Olimpiadi

La partita Usa-Italia si disputerà giovedì 29 luglio 2021 alle ore 07:00 (ore 14:00 locali). I ragazzi a disposizione del ct Sandro Campagna sono: Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto.

Rai 2 o Eurosport? Ecco dove vedere Usa Italia pallanuoto Olimpiadi in diretta tv e streaming

La partita Usa-Italia sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non ci sarà quindi la copertura dei canali Sky dedicati a Eurosport (210 e 211). Sempre in streaming sarà possibile vedere il match su Discovery+, disponibile anche sottoscrivendo un contratto con Tim. La Rai invece, avrà a disposizione 200 ore dei Giochi Olimpici. La trasmissione della partita sarà in diretta in chiaro su Rai 2, secondo canale del digitale terrestre.