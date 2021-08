Rai2 o Eurosport? Dove vedere Italia Usa pallanuoto: diretta tv e streaming Olimpiadi

Dove vedere Italia Usa pallanuoto Olimpiadi in tv. Una brutta sconfitta per il Settebello, contro una superiore Serbia, che interrompe il cammino degli Azzurri verso le medaglie. I serbi sono stati più precisi al tiro, dettaglio che ha caratterizzato la partita. I ragazzi di Sandro Campagna hanno dato il massimo ma c’è qualcosa da recriminare: le situazioni a uomo in più. Una percentuale di realizzazioni troppo bassa, con l’emblematico 1/6 durante il terzo tempo mentre tentavano la disperata rimonta. Ora l’avversario sarà gli Stati Uniti, prima semifinale. In caso di vittoria, l’Italia andrà a giocarsi la finale per il 5°/6° posto, mentre in caso di sconfitta quella per il 7°/8°. Le due squadre si sono già affrontate nei gironi, con la vittoria del Settebello in rimonta per 12-11.

Quando si gioca Italia-Usa, semifinale classificazione 5°-8° posto

La partita tra Italia-Usa si disputerà venerdì 6 agosto 2021 alle ore 11:20 (ore 18:20 locali), al Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo. I ragazzi a disposizione del ct Sandro Campagna sono: Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto.

Rai 2 o Eurosport? Ecco dove vedere Italia Usa pallanuoto Olimpiadi in diretta tv e streaming

La partita Italia-Usa sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non ci sarà quindi la copertura dei canali Sky dedicati a Eurosport (210 e 211). Ma sarà invece possibile vederla con un abbonamento a Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sempre in streaming sarà possibile vedere il match su Discovery+, disponibile anche sottoscrivendo un contratto con Tim, a un costo di 7,99€/mese. La Rai invece, avrà a disposizione 200 ore dei Giochi Olimpici. La trasmissione della partita sarà in diretta in chiaro su Rai 2, secondo canale del digitale terrestre. Non è certa la copertura totale dell’evento, poiché la Rai potrebbe trasmettere anche altri italiani in gara in altre discipline.