Gregorio Paltrinieri è innamorato e felice

“Con Rossella stiamo bene!” ha dichiarato Gregorio Paltrinieri dopo aver dato il meglio di sé alle Olimpiadi. Intervistato più volte ai microfoni RAI aveva parlato di miracolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non credeva di poter avere risultati perché la sua salute nell’ultimo anno era stata davvero un problema. In ogni intervista al campione, abbiamo capito quanto sia umile nonostante i suoi successi pensava di non farcela, eppure ha portato grandi risultati.

Gregorio Paltrinieri è innamorato

Ha dichiarato ai microfoni ANSA durante la festa FIN: “Innamorato? Si, è successo tutto questa estate, stiamo bene insieme e va bene così. Mi sono divertito, era tanto che non staccavo e abbiamo fatto un bel giro, ci siamo divertiti. Stasera non c’è, ma ci vediamo domani.” Al Foro Italico ha parlato quindi del suo nuovo amore, sbocciato in estate, quello con la schermitrice Rossella Fiamingo. I due si sono frequentati dopo Tokyo 2020 ed è nato un amore semplice e vero.

In merito ai giochi olimpici di Tokyo è ancora incredulo

“Se ho fatto un miracolo ai Giochi? Anche io lo penso. Apprezzo sempre di più di quello che ho fatto. È stata una bellissima esperienza, l’Olimpiade ti regala sempre grandi emozioni.” Ricordiamo che Paltrinieri ha portato a casa un argento negli 800 stile e un bronzo nella 10 km in acque libere. Abbiamo sofferto con lui nei momenti di sconforto proprio quando pensava di non riuscire nell’impresa e abbiamo gioito con lui quando è stato intervistato a Tokyo. Paltrinieri ci ha dimostrato di poter dare tantissimo al mondo del nuoto e l’ha fatto con semplicità ed entusiasmo. Con Gregorio ne vedremo delle belle e non possiamo che complimentarci per i suoi successi nello sport e nella vita.