Nuoto, Mondiali vasca corta 2021: Mora è d’argento nei 50 dorso. Ceccon bronzo nei 100 misti

Mondiali vasca corta 2021: brilla ancora la stella italiana ad Abu Dhabi. Dopo l’oro conquistato ieri nella staffetta stile libero 4×50, arrivano altre due medaglie dai nostri nuotatori. Un’Italia che, dopo essersi messa in mostra alle Olimpiadi di Tokyo, continua a fare incetta di traguardi incredibili, che danno lustro a tutto il movimento del nuoto azzurro.

Mondiali vasca corta 2021: Lorenzo Mora è secondo nei 50 dorso

Lorenzo Mora raggiunge un argento formidabile nei 5o metri dorso. Con il tempo finale di 22.90, è arrivato alle spalle del russo Kliment Kolesnikov, che lo ha preceduto di soli 24 centesimi. Per lui è un riconoscimento che giunge dopo l’altro secondo posto degli Europei di Kazan ( ottenuto però nei 200 m dorso). Ottima la prova di Michele Lamberti, giunto quarto a 4 centesimi dal connazionale.

Thomas Ceccon terzo nei 100 misti

L’atleta veneto continua a fare incetta di medaglie. Dopo l’argento conquistato nella 4×100 stile libero alcuni giorni fa, torna ad imporsi in questi Mondiali in vasca corta artigliando un terzo posto nella specialità dei 100 metri misti. Con il tempo di 51.40 è arrivato alle spalle del russo Kolesnikov, favorito per la conquista dell’oro, e del norvegese Tomoe Hvas, secondo. Ecco le parole rilasciate dal nuotatore al termine della gara, riportate dalla testata OA Sport: “Sono contento per la medaglia ovviamente e anche per il crono, forse potevo limare qualcosa in più. Mi sento un po’ stanco in questo periodo e qualcosa concedo”.