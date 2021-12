Nuoto, Mondiali vasca corta Abu Dhabi: arrivano quattro medaglie per l’Italia

Mondiali vasca corta Abu Dhabi: l’Italia c’è. Sono ben quattro le medaglie che i nuotatori italiani sono riusciti a portare a casa nelle ultime 24 ore. Spiccano soprattutto gli ori conquistati da Matteo Rivolta nei 100 farfalla e dalla staffetta 4×50 stile libero. Ottime prove anche di Simona Quadarella che riesce ad ottenere una medaglia di bronzo, e della staffetta mista terza, alle spalle degli Stati Uniti.

Mondiali vasca corta Abu Dhabi: un grande Rivolta supera l’eterno rivale Le Clos

Brilla la stella di Matteo Rivolta negli Emirati Arabi Uniti. Con una prestazione magistrale conquista l’oro nei 100 farfalla. Questa specialità si conferma, ancora una volta, fortunata per i colori italiani: dopo il trionfo di Razzetti nei 200, tocca a lui guadagnarsi un primo posto in questa specialità. Con il tempo di 48″87 supera, per la prima volta in carriera, il sudafricano Chad le Clos, secondo con 49″04. Terzo il russo Minakov con 49″21. Al termine della gara ha dichiarato ai giornalisti: “Sono davvero felice, è stata una grande gara e ho battuto un grande campione”.

Quadarella è di bronzo negli 800 stile libero

Simona Quadarella si conferma come una delle nuotatrici più in vista del momento. Dopo il bronzo olimpionico, giunge, per lei, un’importante conferma. Con il tempo di 8′ 07″99, riesce ad ottenere il terzo posto negli 800 stile. Meglio di lei hanno fatto la cinese Li, arrivata prima in 8′ 02″ 90, e la russa Kirpichnikova, seconda con 8′ 06″ 44.

Anche la staffetta mista 4×50 è di bronzo

Arriva un altro bronzo dalla staffetta mista 4×50. Il team composto da Elena Di Liddo (delfino), Nicolò Martinenghi (rana) , Silvia Di Pietro (stile libero) e Lorenzo Mora (dorso), con il tempo globale di 1′ 37″ 29, riesce a piazzarsi dietro Olanda (1′ 36″ 20) e Usa (1′ 37″ 29). Ottima prova che dimostra come i quattro atleti siano riusciti a trovare il giusto equilibrio, per portare a termine l’impresa. Felicità che traspare dalle parole di Martinenghi rilasciate ai giornalisti al termine della gara e riportate dalla Gazzetta dello Sport: “E’ stato divertente, più che altro. Prima della gara c’era un clima di felicità, siamo arrivati con una buona mentalità…E’ un bronzo mondiale importantissimo…”.

Che Italia! La staffetta 4×50 stile libero è d’oro

La staffetta 4×50 stile libero regala al nostro Paese la nona medaglia della competizione. Deplano, Zazzeri, Miressi e Manuel Frigo portano l’Italia ( 1′ 23″61 il tempo finale) davanti ai russi, secondi con 1′ 23″ 75, e all’Olanda, terza con 1′ 23″ 78. Prima storico oro in questa categoria per gli atleti azzurri, che in passato erano riusciti a portare a casa due terzi posti.