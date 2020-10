Pallavolo femminile A1, turno infrasettimanale per la 5.a giornata di andata. Si torna già in campo dunque tra oggi martedì 13 ottobre e domani mercoledì 14 ottobre. Tutte le sfide saranno alle 20,30 ad eccezione dell’anticipo di questa sera in diretta su Rai Sport + HD che inizierà alla 20,45. Partiamo proprio dal match che aprirà questa 4.a giornata nella quale riposerà Conegliano : Bergamo in casa attende Firenze. Entrambe hanno bisogno di punti, inizio al di sotto delle aspettative probabilmente per questi due team anche se il campionato è tutto da giocare. In casa orobica da cancellare completamente la trasferta di Trento, soprattutto il terzo set dominato dalle padrone di casa.

Per quanto riguarda le partite di mercoledì 14 ottobre, una Scandicci in forma e galvanizzata dopo la conquista del derby contro Firenze in casa se la vedrà contro una Casalmaggiore che sembra stia trovando il giusto ritmo. Le toscane vincendo lancerebbero un segnale di crescita e continuità di risultati, le pantere di Conegliano sono avvisate.

Trento, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione attende Perugia che deve far punti per staccarsi dalle zone basse di classifica mentre l’altra grande protagonista di queste prime giornate, Cuneo, proverà a stupire anche nella difficile trasferta di Novara.

Derby lombardo tra Brescia e Busto Arsizio, le ragazze di coach Mazzola cercano in casa punti per muovere la classifica dopo una partenza non semplice mentre a chiudere questa 4.a giornata campionato pallavolo femminile A1 sarà la sfida Chieri-Monza. Le brianzole che si candidano ad essere una delle protagoniste di questo campionato sono attese da una trasferta complicata.