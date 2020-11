Volley, ecco come sta giocando Ivan Zaytsev in Russia

Ivan Zaytsev trasferitosi al Kuzbass Kemerovo dopo aver lasciato la Leo Shoes Modena quest’estate, sta ben giocando in questa stagione che dovrebbe condurre alle Olimpiadi di Tokyo (sempre se la situazione Covid-19 permetterà la disputa dei Giochi Olimpici). Al momento Ivan e i suoi compagni sono incappati in un paio di passi falsi, con una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre partite giocate, e sono terzi in classifica generale della Superlega russa con 14 punti (cinque vittorie e due sconfitte) a cinque punti di distacco dalla capolista Zenit Kazan.

Le statistiche di Ivan Zaytsev

L’opposto della nostra Nazionale si sta distinguendo nelle varie partite del campionato russo e continua a martellare partita dopo partita. Nell’ultima partita, vinta in rimonta al tie-break contro il Fakel Novy Urengoy, Ivan ha totalizzato ben 27 punti con una percentuale del 53% in attacco. L’opposto azzurro si mette in mostra anche nelle partite dove la squadra si ritrova a perdere: 20 punti col 40% di vincenti nella sfida perse per 3-1 contro la Dinamo Mosca e 16 punti col 62% in attacco nella sconfitta secca 3-0 contro lo Zenit Kazan. Queste percentuali ci fanno ben sperare di ritrovare un Ivan Zaytsev carico per le Olimpiadi di Tokyo e con la speranza di rivederlo al più presto di ritorno nel nostro campionato.