Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, il programma di gara 2: Perugia e Busto ci credono

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, tra oggi e domani scenderanno le squadre in campo per gara 2, scopriremo se le serie verranno allungate o se ci sarà già qualche squadra che raggiungerà in semifinale Conegliano vittoriosa ieri a Firenze.

Partiamo dalle partite di oggi mercoledì 31 marzo, alle 17,30 Scandicci-Busto Arsizio, alle 18,00 Perugia-Novara.

Ci credono le farfalle e le umbre sconfitte in gara 1. Busto in casa ha perso 2-3 contro le toscane gettando un vantaggio importante . Le due squadre si avvicinano al match quindi con stati d’animo diversi. Busto Arsizio è in crisi di risultati, cosa fondamentale sarà mantenere calma e lucidità, Scandicci sembra infatti pronta ad approfittare del momento poco brillante della squadra di coach Marco Musso. Serve una vittoria alle farfalle per allungare la serie.

Ci crede anche Perugia che, sconfitta in gara 1 3-1 in Piemonte, non ha certo sfigurato . La squadra di coach Davide Mazzanti dopo la salvezza matematica ha iniziato a giocare libera da pressioni e i risultati sono arrivati di conseguenza, vedi la vittoria agli ottavi contro Cuneo. Allungare la serie e giocarsela in gara 3 in Piemonte l’obiettivo da raggiungere. Novara chiaramente vorrà chiudere i giochi questa sera e raggiungere in semifinale la rivale di sempre Conegliano.

Domani giovedì 1 aprile alle 18,30 Chieri-Monza. Le brianzole in gara 1 si sono imposte per 3-0 ipotecando il passaggio del turno. Servirà una grande prova delle ragazze di coach Bregoli per evitare la festa alle brianzole.