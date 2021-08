Dopo le vittorie ottenute rispettivamente contro Argentina (3-0) e Brasile (3-1), Francia e Russia si affronteranno nella finale olimpica di volley. Francia-Russia si prospetta un match imperdibile per tutti gli appassionati tra due compagini che hanno mostrato un’ottima condizione psico-fisica durante questo torneo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie ed utili su dove vedere finale pallavolo Olimpiadi 2021 Francia-Russia, streaming e diretta tv in chiaro RAI?

Dove vedere finale pallavolo Olimpiadi 2021 Francia-Russia, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI?

Francia-Russia, match valido per la finale di pallavolo degli Olimpiadi 2021 di Tokyo, si giocherà Sabato 7 agosto 2021 a partire dalle ore 14.15. Francia e Russia si sono già affrontate nel corso di questa competizione, durante il gruppo B della fase a gironi, e il match terminò in favore dei francesi con il seguente risultato: 95 a 83. La finale di Pallavolo delle Olimpiadi 2021 di Tokyo Francia-Russia, verrà trasmessa in diretta sui canali Eurosport presenti nella piattaforma Dazn e in LIVE streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery+. Il programma della RAI al momento non prevede la trasmissione dell’evento, salvo cambiamenti del palinsesto. Non è disponibile quindi per la finale di volley delle Olimpiadi né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro RAI.