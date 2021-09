Eurovolley: dove vedere Italia Serbia? In streaming o diretta tv? Rai o DAZN?

Dove vedere Italia Serbia? Gli azzurri di Fefè de Giorgi sono inarrestabili. Oggi nella partita valida per i quarti di finale del Campionato Europeo 2021, hanno confermato la loro natura di corazzata. Settima partita e settima vittoria consecutiva. Adesso però sulla strada che porta alla finale, si frappone un ostacolo ben più ostico della squadra tedesca appena sconfitta per 3 set a 0 (chiunque volesse leggere la cronaca dei quarti potrà farlo qui). Il prossimo avversario è la Serbia, campione d’Europa in carica. Quest’anno le Nazionali della pallavolo sono destinate ad incrociare le rappresentazioni del Paese balcanico. Infatti anche le azzurre di Davide Mazzanti hanno incrociato in finale la Serbia battendola, diventando così le nuove campionesse iridate.

Dove vedere Italia Serbia? Streaming o diretta tv?

Lo scontro tra l’Italia e i Campioni d’Europa della Serbia, fissato per sabato 18 settembre alle ore 21:00 si giocherà a Katowice (Polonia), e potrà essere seguito sia in diretta che in streaming. In diretta la partita sarà trasmessa su Rai 2 con la telecronaca del sempre presente Maurizio Colantoni con il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta. Qualora i tifosi volessero seguirla in streaming potranno farlo sintonizzandosi sulle piattaforme Rai Play o per gli abbonati, su DAZN. Inoltre il match potrà essere visto anche dal sito Rai Sport.