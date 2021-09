Europei pallavolo maschile, l’Italia brilla e vola in semifinale

Europei pallavolo maschile, l’Italia di Fefè De Giorgi vola in semifinale giocando una splendida partita contro la Germania di Andrea Giani superata 3-0 .

Giannelli e compagni arrivavano ad Ostrava forti di sei vittorie in altrettante partite .

Tante dall’altra parte della rete le conoscenze del nostro campionato, naturalmente spiccava il derby tra ct con Andrea Giani pronto a dare un dispiacere agli azzurri .

LA CRONACA

1 SET

L’Italia scende in campo con il sestetto titolare, Giannelli al palleggio in diagonale con Pinali, bande Lavia e Michieletto, centrali Galassi-Anzani, libero Balaso.

Dopo il vantaggio + 2 per la Germania ( 3-5) l‘Italia si rimette in carreggiata, pareggia grazie all’ace di Pinali (5-5) e trova il primo vantaggio grazie all’errore in attacco di Grozer (7-6) .

L’Italia trova il ritmo e allunga con il turno al servizio di Galassi sul +4 ( 11-7 ) prima con l’attacco di Michieletto e poi con l’invasione tedesca che costringe Giani al time out.

Dopo una gran difesa di Giannelli Grozer spreca invadendo ( 13-8 ) .

L’Italia vola sul 18-10 grazie all’ace di Anzani e a un muro su Grozer . E’ ancora il muro a funzionare con regolarità, ne arrivano altri tre che portano sul 24-13 , poi Michieletto attacca per il 25-13.

2 SET

Sestetto confermato , dopo l’equilibrio iniziale l’Italia prova ad allungare sul turno al servizio di Galassi e si porta sul 9-6 grazie a un attacco out tedesco che sbaglia ancora costringendo Giani al time out (11-7 ) . Continua alla grande il muro che frena i contrattacchi , quello di Anzani regala il 13-8. La Germania rosicchia qualche punto (17-14 ) con Weber che aveva sostituito Grozer ma torna a volare l‘Italia e con una bomba di Pinali si porta sul 22-15. Amministra il vantaggio la nostra squadra e l’errore al servizio di Weber chiude il parziale 25-18.

3 SET

De Giorgi naturalmente non cambiaSi porta sul +2 la Germania grazie a Weber ( 3-5 ) . Il muro azzurro funziona e l’Italia pareggia (6-6 ) portandosi poi sul doppio vantaggio grazie a Michieletto ( 9-7 ) . E’ proprio un suo errore che riporta la Germania sul 10-10.

Un doppio attacco di Lavia, il secondo dopo una grande difesa di Giannelli vale il 13-11.

Lavia scatenato continua a segnare, trova il mani out per il 15-12. La Germania barcolla e sul 16-12 Giani chiama il time out. L’Italia dà spettacolo col muro di Giannelli e il mani out di Pinali per il 19-13; allunga col muro sul 24-17 e l’errore al servizio tedesco chiude il match sul 25-19.

Ora l’Italia andrà in Polonia in semifinale contro la Serbia.